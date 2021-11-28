В Калужской области еще шесть человек умерли от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки еще шесть человек скончались от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 1028, сообщили в воскресенье, 28 ноября, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 209 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 58 758.

За последние сутки в нашем регионе 168 человек выздоровели от коронавируса. Всего с болезнью справились 55 134 калужанина.

На лечении с ковидом остаются 2 596 человек.

Вакцинирован от коронавируса 503 831 калужанин.

По всей России выявлен за сутки 33 548 случаев коронавируса. За весь период - 9 570 373. Выписаны за сутки – 30 646, за весь период – 8 268 111. За последние сутки в стране от ковида умерли 1 224 человека, за все время – 272 755.

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