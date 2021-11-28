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Этот день в истории: 28 ноября в Калуге установили советскую власть

Автор: Марина Рыбакова.
Опубликовано: 28.11.2021 08:00 1 410
Этот день в истории: 28 ноября в Калуге установили советскую власть

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 28 ноября.

1902 - 28 ноября …  учащиеся Саловской прогимназии были освобождены от занятий. В этот день в 1 ч. дня ученицам всех классов было прочитано о. протоиереем И.В.Извековым «О святителе и чудотворце Николае, архиепископе Мирликийском», при световых картинах, соответствующих этому чтению. На втором чтении изволил присутствовать Его Превосходительство Господин Губернатор (А.А.Офросимов), почетный попечитель прогимназии, госпожа Семенова читала «О вулканах» при демонстрировании соответствующих световых картин.

1917 – (ст. стиль) в Калугу прибыли отряды революционных войск, установившие Советскую власть в городе.

1921 – «в помещении Калужских командных курсов просветительским подотделом был проведен вечер "О Пушкине и Полотняно-Заводской старине". Публики было около 70 человек. Вечер не удовлетворил собравшихся, так как его устроители - представители музея Закс, Шереметева, Барышева, Лопатин и Костюкович говорили односторонне, не рассказав, как жили и проводили свое время господа Гончаровы. В праздничные дни они кидали с балкона своей прислуге и дворне фрукты и конфеты. Предки Гончаровых не заботились о рабочих, томившихся за станками на фабрике. Рабочие находились на таком далеком расстоянии от своих владельцев, что до них и до их детей праздничные фрукты с балкона, имеющего историческое и художественное значение, не долетали...». ("Коммуна").(К.Афанасьев «Летопись провинции»)

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Автор: Марина Рыбакова.
Опубликовано: 28.11.2021 08:00 1 410
Тэги: этот день в истории история калуги
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