Владислав Шапша опубликовал видео с итогами недели

Вечером в субботу, 27 ноября, губернатор Калужской области Владислав ШАПША на своих страницах в соцсетях опубликовал традиционное видео, в котором подвел итоги недели. Он не стал затрагивать тему пандемии, а говорил об образовании.

- Считаю, что одно из важных событий завершающейся недели – это рабочая поездка в регион нового руководителя Московского государственного технического университета имени Баумана Михаила Гордина, - отметил губернатор. - Мы вместе посмотрели, как идет стройка кампуса калужского филиала. Совсем недавно нам удалось добиться выделения дополнительных средств на этот очень важный для Калужской области, да и для всей России, проект. Это 2,2 миллиарда рублей. Строители четко следуют графику, отставания нет. Техническая готовность проекта – 51%. И в 23 году все работы должны быть завершены. Регион много сил и ресурсов вкладывает в этот проект. Наша задача – обеспечить площадку инфраструктурой, водоснабжением, электричеством, подъездной дорогой. Мы свои обязательства выполняем в полном объеме.

По словам Шапши, филиал Бауманки только укрепит свой статус одной из опорных точек нашей современной системы образования.

- Это часть большой работы, - уверен глава области. - Год назад у нас открылся центр современного образования IT-Куб в сотрудничестве с IT-кластером Калужской области. В регионе созданы и работают три кванториума. Совсем недавно, 1 сентября, открыли такой в 25-й школе в Калуге. На следующий год запланировали такой апгрейд еще одной школы – оснастим ее высокотехнологичным оборудованием. В школах открываем «Точки роста». Уже работают 86 таких центров. В следующем году откроем еще 47 «Точек роста». Обращаю внимание, что они создаются во всех районах Калужской области. У детей и педагогов появляется доступ к самым современным образовательным технологиям. И в этом наша стратегия – создать в Калужской области современную образовательную среду.

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