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В Калуге скончался бывший депутат Заксобрания Николай Бутрин

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 27.11.2021 14:37 1 972
В Калуге скончался бывший депутат Заксобрания Николай Бутрин

 

В Калуге на 70 году жизни скончался бывший депутат Законодательного собрания области Николай БУТРИН. В субботу, 27 ноября, об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.

- Николай Бутрин внес большой вклад в совершенствование регионального законодательства, - отметили в Заксобрании. - Это был прямой, добрый, искренний и отзывчивый человек. Он всегда старался помогать калужанам в решении их проблем, активно участвовал во всех социально значимых политических событиях.

Бутрин родом из Белевского района Тульской области. В 1970 году учился в техническом училище №16 в Калуге. В 1980 году окончил Московский индустриальный педагогический техникум, а в 1990 году – Калужский филиал Всесоюзного заочного финансово-экономического института по специальности «Планирование промышленности».

Работал слесарем-инструментальщиком на Калужском заводе телеграфной аппаратуры, механиком, мастером, инженером, старшим инженером, начальником отдела кадров ПО «Ока», начальником отдела кадров КЗТА, директором ПСХ ФГУП «КЗТА».

Был депутатом гордумы с 2001 года, депутатом Заксобрания Калужской области – с 2005 года по 2020 годы.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 27.11.2021 14:37 1 972
Тэги: общество николай бутрин
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