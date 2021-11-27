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Еще семь человек за сутки умерли в Калужской области от коронавируса

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 27.11.2021 11:33 4 701
Еще семь человек за сутки умерли в Калужской области от коронавируса

В Калужской области за последние сутки еще семь человек скончались от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 1022, сообщили в субботу, 27 ноября, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 210 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 58 549.

За последние сутки в нашем регионе 160 человек выздоровели от коронавируса. Всего с болезнью справились 54 966 калужан.

На лечении с ковидом остается 2 561 человек.

Вакцинированы от коронавируса 500 839 калужанин.

По всей России выявлен за сутки 33 946 случаев коронавируса. За весь период - 9 536 825. Выписаны за сутки – 36 494, за весь период – 8 237 465. За последние сутки в стране от ковида умерли 1 239 человек, за все время – 271 531.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 27.11.2021 11:33 4 701
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение вакцинация
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