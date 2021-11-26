В Калужской области венгерская делегация похвалила российскую вакцину от коронавируса

Как мы уже рассказывали, в пятницу, 26 ноября, XIV заседание Российско-Венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству прошло в Обнинске. Одной из тем обсуждения на этом мероприятия стала вакцинация от коронавируса.

Венгрия – одна из европейских стран, где пациентов прививают российской вакциной от COVID-19 «Спутник V».

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в своем выступлении обратил на это внимание. Обсуждалось также начало производства «Спутника» в Венгрии.

- Также готовы активно взаимодействовать по вакцине «Спутник Лайт». Считаем, что это направление очень важно», - заявил Михаил Мурашко.

Министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отметил огромную значимость своевременных поставок в Венгрию российской вакцины от ковида «Спутник V». Сийярто заявил, что препарат спас миллион жизней его соотечественников.

По словам министра, Венгрия заинтересована производить «Спутник V» на своей территории.

В ходе заседания за большой вклад в борьбу с пандемией от имени президента Венгрии Яноша Адера Петер Сийярто и главный государственный врач Венгрии Цецилия Мюллер вручили Михаилу Мурашко государственную награду Венгрии «Средний крест со звездой».

Петер Сийярто отметил, что 2021 год стал самым успешным во взаимоотношениях России и Венгрии. Реализованы важные проекты. В их числе строительство атомной электростанции в Бокше, реализация крупного транспортно-логистического проекта по транспортировке грузов из Китая в Центральную Европу через Россию, сотрудничество в космической отрасли и сельском хозяйстве.

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