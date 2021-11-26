Главная Новости Общество
COVID-19 Есть работа Колумнисты Афиша Юбилей Калуги Статьи Худеем к Новому году!

В Калужской области венгерская делегация похвалила российскую вакцину от коронавируса

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.11.2021 20:27 0 243
В Калужской области венгерская делегация похвалила российскую вакцину от коронавируса

Как мы уже рассказывали, в пятницу, 26 ноября, XIV заседание Российско-Венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству прошло в Обнинске. Одной из тем обсуждения на этом мероприятия стала вакцинация от коронавируса.   

Венгрия – одна из европейских стран, где пациентов прививают российской вакциной от COVID-19 «Спутник V».

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в своем выступлении обратил на это внимание. Обсуждалось также начало производства «Спутника» в Венгрии.

- Также готовы активно взаимодействовать по вакцине «Спутник Лайт». Считаем, что это направление очень важно», - заявил Михаил Мурашко.

Министр внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отметил огромную значимость своевременных поставок в Венгрию российской вакцины от ковида «Спутник V». Сийярто заявил, что препарат спас миллион жизней его соотечественников.

По словам министра, Венгрия заинтересована производить «Спутник V» на своей территории.

В ходе заседания за большой вклад в борьбу с пандемией от имени президента Венгрии Яноша Адера Петер Сийярто и главный государственный врач Венгрии Цецилия Мюллер вручили Михаилу Мурашко государственную награду Венгрии «Средний крест со звездой».

Петер Сийярто отметил, что 2021 год стал самым успешным во взаимоотношениях России и Венгрии. Реализованы важные проекты. В их числе строительство атомной электростанции в Бокше, реализация крупного транспортно-логистического проекта по транспортировке грузов из Китая в Центральную Европу через Россию, сотрудничество в космической отрасли и сельском хозяйстве.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.11.2021 20:27 0 243
Тэги: область здравоохранение коронавирус
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
Новости
ОПРОС
Уважаемые читатели, а вы привились от коронавируса и когда? 
Всего проголосовало: 1208
Новости Обнинска
Новости партнеров
Зачем нужен промокод?
Зачем знать курс американского доллара?
Кто придумал пончики?

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Расценки на публикацию агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу и на выборах в органы местного самоуправления, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года на сайте kp40.ru

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru