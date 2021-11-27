В 14 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом
За последние сутки в Калужской области подтвердили восемь смертей от коронавируса. Подробные данные в ночь на 27 ноября опубликовало в соцсетях министерство здравоохранения региона.
Умершим в Калуге четырем пациентам было 86, 73, 64 и 61 год, в Дзержинском районе скончались два жителя 82 и 66 лет, в Малоярославецком - 84 лет, в Спас-Деменском - 65 лет. За весь период пандемии умерли 1015 калужан.
В нашем регионе подтвердили 208 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 58 339.
Выздоровели 207 жителей Калужской области. Всего с болезнью справились 54 806 калужан.
На лечении от ковида, по данным оперштаба, остаются 2518 человек.
В 12 районах Калужской области за последние сутки выросло количество пациентов с коронавирусом, в 14 - снизилось.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 801 (+2 к предыдущему дню),
- Обнинск – 133 (-3),
- Боровский район – 125 (-2),
- Малоярославецкий район – 120 (-2),
- Кировский район – 117 (-3),
- Козельский район – 108 (+1),
- Жуковский район – 97 (-2),
- Дзержинский район – 94 (-1),
- Людиновский район – 91 (+1),
- Сухиничский район – 76 (+2),
- Думиничский район – 68 (+1),
- Медынский район – 64 (+1),
- Тарусский район – 58 (-1),
- Бабынинский район – 57 (+1),
- Юхновский район – 54 (+1),
- Ферзиковский район - 52 (+1),
- Хвастовичский район – 51 (+1),
- Перемышльский район – 49 (+1),
- Спас-Деменский район – 47 (+1),
- Жиздринский район – 43 (-1),
- Мещовский район – 42 (-1),
- Мосальский район - 40 (-1),
- Куйбышевский район – 37 (-1),
- Барятинский район – 34 (-1),
- Ульяновский район – 32 (-1),
- Износковский район – 28 (-1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 26 ноября 2021 года.
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