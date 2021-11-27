В 14 районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом

За последние сутки в Калужской области подтвердили восемь смертей от коронавируса. Подробные данные в ночь на 27 ноября опубликовало в соцсетях министерство здравоохранения региона.

Умершим в Калуге четырем пациентам было 86, 73, 64 и 61 год, в Дзержинском районе скончались два жителя 82 и 66 лет, в Малоярославецком - 84 лет, в Спас-Деменском - 65 лет. За весь период пандемии умерли 1015 калужан.

В нашем регионе подтвердили 208 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 58 339.

Выздоровели 207 жителей Калужской области. Всего с болезнью справились 54 806 калужан.

На лечении от ковида, по данным оперштаба, остаются 2518 человек.

В 12 районах Калужской области за последние сутки выросло количество пациентов с коронавирусом, в 14 - снизилось.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 801 (+2 к предыдущему дню),

Обнинск – 133 (-3),

Боровский район – 125 (-2),

Малоярославецкий район – 120 (-2),

Кировский район – 117 (-3),

Козельский район – 108 (+1),

Жуковский район – 97 (-2),

Дзержинский район – 94 (-1),

Людиновский район – 91 (+1),

Сухиничский район – 76 (+2),

Думиничский район – 68 (+1),

Медынский район – 64 (+1),

Тарусский район – 58 (-1),

Бабынинский район – 57 (+1),

Юхновский район – 54 (+1),

Ферзиковский район - 52 (+1),

Хвастовичский район – 51 (+1),

Перемышльский район – 49 (+1),

Спас-Деменский район – 47 (+1),

Жиздринский район – 43 (-1),

Мещовский район – 42 (-1),

Мосальский район - 40 (-1),

Куйбышевский район – 37 (-1),

Барятинский район – 34 (-1),

Ульяновский район – 32 (-1),

Износковский район – 28 (-1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 26 ноября 2021 года.

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