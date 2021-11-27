Этот день в истории: 27 ноября в Калуге родился врач и коллекционер Никанор Васильев

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 27 ноября.

В 1789 году зима настала в ноябре, снегу весма мало. Морозы только в 14 градусов. 27 ноября теплота пошла от 3 4-х град(усов) выше зам(ерзания) и были дожди капели по 24 декабря. (Из записок купца Губкина)

1832 – (ст. стиль) в Калуге в семье вольноотпущенного крестьянина родился Никанор Иванович Васильев, ставший впоследствии врачом и коллекционером. В 1917 г. Калуге по его завещанию (скончался 20.02.1917) переданы собранные им картины и дом. Этот дар послужил основой для открытия Художественного музея. Васильева похоронили в Калуге на Пятницком кладбище, но его могила не сохранилась.

1836 – на сцене Большого театра в Петербурге впервые исполнялась опера М. Глинки «Иван Сусанин». В центре ее образ «сына народа» Сусанина, человека доброго сердца, высокого благородства, отдавшего жизнь за Отчизну. Партию главного героя исполнял О.А. Петров. Осип Афанасьевич Петров – один из основоположников русской вокальной школы. В 1830-х гг. успешно выступал на калужской сцене. Как отмечал калужский театровед К. Бедлинский – артист, вышедший из простого народа, «в разнохарактерном репертуаре выработал в себе ту драматическую правду в звуке», которая позже и позволила ему правдиво создать образ героя Глинки.

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