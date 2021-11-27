Скончалась преподаватель Калужского колледжа культуры и искусств Ольга Пахутова

В Калуге в возрасте 67 лет скончалась преподаватель Калужского областного колледжа культуры и искусств Ольга ПАХУТОВА. В пятницу, 26 ноября, об этом сообщили в администрации учебного заведения.

Церемония прощания состоится 27 ноября в 10:30 в траурном зале на улице Зерновой, 17.

Как отметили в колледже, Пахутова была одним из самых опытных педагогов. Она более 40 лет учила детей русскому языку и литературе.

- Всегда спокойная, доброжелательная, отзывчивая и внимательная – она пользовалась уважением и любовью, как в педагогическом коллективе, так и среди студентов колледжа, - говорят ее коллеги.

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