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Главные новости в Калужской области 26 ноября: споры о QR-кодах и восемь смертей от ковида

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.11.2021 20:16 0 142
Главные новости в Калужской области 26 ноября: споры о QR-кодах и восемь смертей от ковида

Коротко рассказываем о главных калужских новостях в пятницу, 26 ноября.

В Калуге обсудили поправки к закону о QR-кодах и объяснили несогласным разницу между фашизмом и номером сертификата. Наш репортаж.

За сутки в нашем регионе сразу восемь человек умерли от коронавируса. Это повторение печального рекорда.

Калужский врач заявил, что смертность из-за коронавируса выросла на 21%. Он сравнил нашу ситуацию с Китаем и раскритиковал антипрививочников.

Сегодня в нашей области количество привитых от ковида превысило 500 тысяч.

Тем временем пришла новая партия вакцины «Спутник Лайт». С 27 ноября – в прививочных пунктах.

Калужский Минздрав сообщил подробности о вакцине от коронавируса для подростков.

В Калуге начали устанавливать главную новогоднюю елку на площади Старый Торг. В этот раз она будет не такой, как в прошлые годы.

Горуправа Калуги напомнила, что идею превратить улицу Театральную в пешеходную не забросили. Администрация рассказала, что сейчас делают.

В Калужской области госслужащий задержан за получение взятки в 160 тысяч рублей.

О других событиях в Калуге и Калужской области читайте здесь.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.11.2021 20:16 0 142
Тэги: общество обзор новостей
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