Космический маршрут по Калуге выиграл премию «Сокровища России»

Космический маршрут по Калуге выиграл номинацию «Экскурсионный маршрут» премии «Сокровища России», которую проводил журнал National Geographic Traveler. Итоги стали известны в пятницу, 26 ноября.

Голосование проходило на сайте Nat-geo.ru с 1 июля по 31 октября. В своей номинации космическая Калуга набрала 19% голосов, что позволило занять первое место. Следом за нами расположились проекты из Нижнего Новгорода, Карелии, Кабардино-Балкарии и Иркутской области.

Калужская область была представлена и в других номинациях, но пробиться в пятерку лучших не удалось. Наш регион представляли усадьба Полотняный завод, Инновационный культурный центр, Калужское тесто, Хлудневская игрушка, Масленица в Никола-Ленивце, озеро Бездон в Барятинском районе, пешеходный маршрут по Боровску, проект «Лето на Оке». А Тарусу в разделе «Пляжный отдых» организаторы отклонили.

- Я помню, что мой интерес к туризму в Калужской области называли фантазиями, а сегодня Космический маршрут по Калуге победил в премии «Сокровища России» National Geographic Traveler, - прокомментировал в пятницу заместитель министра внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области Илья Зенов.

Номинантов от Калужской области выбирало региональное Агентство по развитию туризма.

- В соответствии с идеей проекта, среди калужских достопримечательностей как брендовые, широко известные места, так и те, которые могут стать приятным открытием для путешественников, - пояснили в агентстве.

Премию «Сокровища России» планируется проводить ежегодно. Полные результаты ныншнего года размещены на сайте проекта.

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