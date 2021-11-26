В Калужской области 14 женщин наградили знаком «Признательность»

В пятницу, 26 ноября, в Калуге 14 женщин ко Дню матери наградили знаком «Признательность». Торжественная церемония состоялась в Доме регионального правительства.

Награды они получили за достойное воспитание детей и вклад в реализацию региональной семейной политики, способствующий полноценному физическому, интеллектуальному, духовному и нравственному развитию детей, воспитанию в них патриотизма и гражданственности.

Министр труда и социальной защиты Калужской области Павел Коновалов поблагодарил женщин за труд и подчеркнул, что они играют важнейшую роль в судьбах детей, служат настоящим примером для многих жителей региона.

- Будущее каждой семьи, а значит и страны в целом напрямую зависит от личности матери, от ее душевной отзывчивости, трудолюбия и терпения, - отмечают в правительстве региона. - Жизнь строится на основе семьи. Семья – это и школа любви, и школа нравственности, источник сокровенных ценностей. А самый главный человек в семье – это мама. Каждый с детства и до своих последних дней несет в своей душе единственный и неповторимый образ своей мамы, которая все поймет, всегда пожалеет, простит и будет беззаветно любить, несмотря ни на что. Она дает жизнь и благословит на добрые дела. Уроки матери остаются главными на жизненном пути, а ее любовь ― надежным оберегом.

Знак «Признательность» из рук министра в этот день получили:

Марина Салихова, Ферзиковский район,

Наталья Рябова, Хвастовичский район,

Татьяна Попеску, Тарусский район,

Марина Иванова, Спас-Деменский район,

Мария Шевченко, Малоярославецкий район,

Оксана Обрывалова, Мещовский район,

Галина Кулабухова, Сухиничский район,

Елена Качанова, Перемышльский район,

Елена Клишина, Ульяновский район,

Галина Борщ, Юхновский район,

Ольга Коршунова, Медынский район,

Ольга Бакурова, город Калуга,

Мария Фирсова, город Калуга.

Елена Евстратова из Мосальского района не смогла принять участие в торжественном мероприятии. Она получит свою заслуженную награду несколько позже.

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