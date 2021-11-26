В Калужской области 14 женщин наградили знаком «Признательность»
В пятницу, 26 ноября, в Калуге 14 женщин ко Дню матери наградили знаком «Признательность». Торжественная церемония состоялась в Доме регионального правительства.
Награды они получили за достойное воспитание детей и вклад в реализацию региональной семейной политики, способствующий полноценному физическому, интеллектуальному, духовному и нравственному развитию детей, воспитанию в них патриотизма и гражданственности.
Министр труда и социальной защиты Калужской области Павел Коновалов поблагодарил женщин за труд и подчеркнул, что они играют важнейшую роль в судьбах детей, служат настоящим примером для многих жителей региона.
- Будущее каждой семьи, а значит и страны в целом напрямую зависит от личности матери, от ее душевной отзывчивости, трудолюбия и терпения, - отмечают в правительстве региона. - Жизнь строится на основе семьи. Семья – это и школа любви, и школа нравственности, источник сокровенных ценностей. А самый главный человек в семье – это мама. Каждый с детства и до своих последних дней несет в своей душе единственный и неповторимый образ своей мамы, которая все поймет, всегда пожалеет, простит и будет беззаветно любить, несмотря ни на что. Она дает жизнь и благословит на добрые дела. Уроки матери остаются главными на жизненном пути, а ее любовь ― надежным оберегом.
Знак «Признательность» из рук министра в этот день получили:
- Марина Салихова, Ферзиковский район,
- Наталья Рябова, Хвастовичский район,
- Татьяна Попеску, Тарусский район,
- Марина Иванова, Спас-Деменский район,
- Мария Шевченко, Малоярославецкий район,
- Оксана Обрывалова, Мещовский район,
- Галина Кулабухова, Сухиничский район,
- Елена Качанова, Перемышльский район,
- Елена Клишина, Ульяновский район,
- Галина Борщ, Юхновский район,
- Ольга Коршунова, Медынский район,
- Ольга Бакурова, город Калуга,
- Мария Фирсова, город Калуга.
Елена Евстратова из Мосальского района не смогла принять участие в торжественном мероприятии. Она получит свою заслуженную награду несколько позже.
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