Главная Новости Общество
COVID-19 Есть работа Колумнисты Афиша Юбилей Калуги Статьи Худеем к Новому году!

В Калужской области 14 женщин наградили знаком «Признательность»

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.11.2021 15:00 0 107
В Калужской области 14 женщин наградили знаком «Признательность»

В пятницу, 26 ноября, в Калуге 14 женщин ко Дню матери наградили знаком «Признательность». Торжественная церемония состоялась в Доме регионального правительства.

Награды они получили за достойное воспитание детей и вклад в реализацию региональной семейной политики, способствующий полноценному физическому, интеллектуальному, духовному и нравственному развитию детей, воспитанию в них патриотизма и гражданственности.

Министр труда и социальной защиты Калужской области Павел Коновалов поблагодарил женщин за труд и подчеркнул, что они играют важнейшую роль в судьбах детей, служат настоящим примером для многих жителей региона.

- Будущее каждой семьи, а значит и страны в целом напрямую зависит от личности матери, от ее душевной отзывчивости, трудолюбия и терпения, - отмечают в правительстве региона. - Жизнь строится на основе семьи. Семья – это и школа любви, и школа нравственности, источник сокровенных ценностей. А самый главный человек в семье – это мама. Каждый с детства и до своих последних дней несет в своей душе единственный и неповторимый образ своей мамы, которая все поймет, всегда пожалеет, простит и будет беззаветно любить, несмотря ни на что. Она дает жизнь и благословит на добрые дела. Уроки матери остаются главными на жизненном пути, а ее любовь ― надежным оберегом.

Знак «Признательность» из рук министра в этот день получили:

  • Марина Салихова, Ферзиковский район,
  • Наталья Рябова, Хвастовичский район,
  • Татьяна Попеску, Тарусский район,
  • Марина Иванова, Спас-Деменский район,
  • Мария Шевченко, Малоярославецкий район,
  • Оксана Обрывалова, Мещовский район,
  • Галина Кулабухова, Сухиничский район,
  • Елена Качанова, Перемышльский район,
  • Елена Клишина, Ульяновский район,
  • Галина Борщ, Юхновский район,
  • Ольга Коршунова, Медынский район,
  • Ольга Бакурова, город Калуга,
  • Мария Фирсова, город Калуга.

Елена Евстратова из Мосальского района не смогла принять участие в торжественном мероприятии. Она получит свою заслуженную награду несколько позже.

Яркие фото читателей, весёлые видео, народные новости смотрите в нашем Инстаграме https://www.instagram.com/kp40.ru/. Подписывайтесь, делитесь фото и видео, рассказывайте о своих проблемах, потому что мы слышим вас, а нас слышат все!

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.11.2021 15:00 0 107
Тэги: область
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
Новости
ОПРОС
Уважаемые читатели, а вы привились от коронавируса и когда? 
Всего проголосовало: 1208
Новости Обнинска
Новости партнеров
Зачем нужен промокод?
Зачем знать курс американского доллара?
Кто придумал пончики?

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Расценки на публикацию агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу и на выборах в органы местного самоуправления, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года на сайте kp40.ru

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru