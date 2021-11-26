Мама 21 века: блаженство или подвиг

28 ноября в России отметят День матери. Праздник сравнительно молодой, но уже полюбившийся во многих семьях. Потому что это прекрасный повод в очередной раз собраться всей семьей в родительском доме, накрыть стол и сказать несколько теплых слов своим самым дорогим и любимым мамам.

О материнской любви и самоотверженности писались книги, сочинялись песни, снимались фильмы. Через какие сложности приходится пройти практически каждой маме, пока она растит своих детей. Бессонные ночи с младенцем, бесконечный быт, усталость, переживания, детские шалости и капризы, первая подростковая любовь… И что бы ни случилось в жизни ребенка, мама всегда рядом. Готовая прийти на помощь, выслушать, понять, утешить, а если нужно, дать мудрый совет.

Требований к маме XXI века значительно больше. Развитию ребенка нужно уделить особое внимание. В шесть месяцев он уже должен правильно собирать пирамидку, а к годику хорошо бы знать наизусть томик стихов Агнии Барто. Засиживаться в декрете тоже не комильфо, мама должна развиваться и зарабатывать деньги.

Мамы – они очень ранимые. И ведь нужно им совсем немного. Знать, что ее дети здоровы и счастливы, – а все остальное приложится!

Рекомендации эндокринолога женщинам, планирующим беременность

При планировании беременности женщинам рекомендуется получить консультацию у ряда специалистов. Одним из важных специалистов является врач-эндокринолог. За консультацией мы обратились к ШАБАНОВОЙ Наталии Николаевне - эндокринологу I категории медицинского центра «МедикПРО».

Совет №1

Начинать подготовку к беременности необходимо не менее чем за три месяца, за это время можно пройти ряд необходимых исследований.

Совет №2

Необходимо избавится от вредных привычек (алкоголь, курение). Только в этом случае к моменту зачатия организм успеет очиститься от продуктов распада различных опасных веществ: никотина, окиси углерода, формальдегида, цианистого водорода и др.

Совет №3

Физическая активность должна быть под контролем. Минимальная рекомендованная недельная физическая нагрузка —150 минут аэробных упражнений, или 5 раз по 30 минут (максимальная — 5 часов в неделю).

Обязательно следует наладить правильный режим сна и бодрствования. Спать требуется не менее 7-8 часов в день.

Совет №4

Необходимо привести в норму свой вес. Известно, что как недостаток, так и избыток массы может влиять на благополучное течение и исход беременности, а также на саму фертильность.

Следует постараться постепенно исключить из рациона:

Пищу с длительным сроком хранения

Продукты, имеющие в составе красители, добавки, консерванты и ароматизаторы

Полуфабрикаты и фаст-фуд

Газированные напитки

Крепкий чай и кофе

Совет № 5

Необходимо сдать кровь на следующие виды анализов: клинический и биохимический анализ крови, общий анализ мочи, гормоны щитовидной железы, анализ на TORCH-инфекции, опасные для плода, панель женских половых гормонов (при нерегулярных менструальном цикле).

При отклонении уровня ТТГ от нормы рекомендуется дополнительно определить уровень Т4св, исследовать сыворотку крови на антитиреоидные антитела и выполнить УЗИ щитовидной железы.

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ЛО-40-01-001692 от 28.06.2019 г.

Деликатная тема

Беременность - это счастливый период в жизни каждой женщины. Но во время беременности, у женщины периодически могут возникать различные проблемы со здоровьем. Одна из таких проблем - геморрой. Об этой деликатной проблемы и причинах ее возникновения нам рассказал квалифицированный врач- колопроктолог медицинского центра «МедикПро» - Тимур Акифович Шабанов.



- Связано это с тем, что матка увеличивается в размерах и начинает сдавливать сосуды и органы малого таза. Все это приводит к затруднению венозного оттока от нижних конечностей и малого таза, также увеличивающаяся в размере матка нарушает работу кишечника, что проявляется склонностью к запорам и трудностями со стулом. И получается, что у беременных женщин риск развития геморроя повышен, потому что к обычным негативным факторам таким как стресс, малоподвижный (сидячий) образ жизни, проблемы со стулом, наследственность, присоединяются еще два сильных провоцирующих развитие геморроя фактора.

Клинические проявления геморроидальной болезни у беременных ярко выражены и сопровождаются сильным болевым синдромом, выделением крови, отеком в области заднего прохода, дискомфорт, тяжесть в заднем проходе, жжением, зудом. Иногда пациентки сильно мучаются из-за болей и не могут спать ночами, а сильный болевой синдром приводит к повышенному тонусу матки. У нас в клинике мы проводим исследование в максимально комфортных условиях. Всем женщинам выдаем одноразовые шорты, исследование проводится в удобном для беременных женщин положении - на левом боку, поджав колени к животу.

Многие стесняются прийти на консультацию или начитавшись в интернете, начинают лечиться самостоятельно. Но проблема состоит в том, что многие препараты, в том числе обезболивающие, беременным женщинам и кормящим мамам для лечения геморроя противопоказаны. Использование таких препаратов может привести к проблемам со здоровьем у ребенка или развитием плода. Не занимайтесь самолечением, а если и используете препараты, внимательно изучите инструкцию к препарату! Есть ряд препаратов, где в инструкции написано “на усмотрение врача”, я бы не рекомендовал использовать данные препараты, так как клинических исследований на влияние ребенка и плода проведено не было.

Как правило, консервативное лечение (свечи, мази, физиопроцедуры) помогает справиться с проблемой или купировать симптомы на время, но в тяжелых случаях проводится оперативное лечение, которое позволяет быстро устранить проблему. Поэтому чем раньше вы обратитесь к проктологу, тем короче будет путь к выздоровлению.

Не стесняйтесь, обращайтесь к проктологу и начинайте лечение.

Адрес: г. Калуга, ул. Степана Разина, 7

Телефоны:

8 (4842) 27-72-50

medicpro-kaluga.ru

vk.com

facebook.com

ok.ru

Часы работы:

будние дни: с 9:00 до 19:00

суббота, воскресенье: с 9:00 до 17:00

ЛО-40-01-001692 от 28.06.2019 г.

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