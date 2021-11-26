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В Калужской области смертность выросла на 21%

Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 26.11.2021 15:56 11 777
В Калужской области смертность выросла на 21%

В Калужской области из-за пандемии коронавируса смертность выросла на 21%. Об этом 25 ноября сообщил на обсуждении законопроектов о QR-кодах для входа в магазины и транспорт главный врач Центральной межрайонной больницы №4 Виктор АВРАМЕНКО.

- Берем 19-й год, 20-й год и 21-й год. Смертность по кварталам. В 19 году у нас ничего не было. В настоящее время, в 21 году, смертность в Калужской области увеличилась на 21%, - рассказал он. - Что за это время произошло? Экологическая катастрофа? Война? Или что? Ничего не произошло! Неужели вам всем не понятно, что это прямые последствия этого заболевания. Мое мнение, что все эти опросные листы должны были пойти к той маме, мужу беременной женщины, которая умерла от ковида. Или к бабушке и дедушке 21-летнего ребенка. Вот пусть они подпишут эти листы. Вы увидите их состояние. Об этом говорить тяжело, но сегодня праздник у похоронных бюро. Пойдите там опросите родственников, что они вам скажут.

Авраменко выступил за более жесткие меры по вакцинации. В качестве примера он привел Китай.

- Почему мои права не заболеть должны быть ниже, прав тех, кто не хочет прививаться, кто пропагандирует антипрививочные настроения, - задался вопросом врач. - Считаю, что должны быть понуждения. Без этого нам не справиться. Где начался ковид? В Китае. Полтора миллиарда население. Сколько там заболевших? 48 человек. Потому что там жесткие… Я не говорю, что надо брать пример. Там жесткие понуждения. Возьмите Сан-Марино, которые привились нашим «Спутником V». Они ликвидировали это заболевание.

По его словам, если калужане будут тянуть с вакцинацией, койки в больницах так и будут заняты инфекционными пациентами, а людям с другими болезнями негде будет лечиться.

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Дмитрий Ивьев , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 26.11.2021 15:56 11 777
Тэги: общество коронавирус виктор авраменко
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