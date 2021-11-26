В Калужскую область привезли 25 500 доз вакцины «Спутник Лайт»

В пятницу, 26 ноября, в Калужскую область поступили 25 500 доз вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

- В настоящий момент вакцина распределяется во все медицинские учреждения, - подчеркнули в Минздраве.

Калужским пациентам сообщили, что с 27 ноября вакцина «Спутник Лайт» будет доступна во всех пунктах вакцинации.

Как мы уже рассказывали, 26 ноября Калужская область достигла показателя в 500 839 привитых от COVID-19.

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