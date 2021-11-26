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В Калужской области привились от коронавируса 500 839 человек

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.11.2021 15:34 4 462

В Калужской области в четверг, 25 ноября, прививку от коронавируса сделали 3358 человек. Общее количество вакцинированных достигло 500 839, сообщили в пятницу в правительстве региона.

- Важная психологическая отметка успешно пройдена, - прокомментировал ситуацию заместитель министра внутренней политики и массовых коммуникаций Илья ЗЕНОВ.

В больницах области остается 149 650 доз вакцин. В основном это «Спутник V». Хотя с 27 ноября, по информации Минздрава, должна появиться и «Спутник Лайт».

Как мы уже рассказывали, в Калужской области планируется привить от COVID-19 более 650 тысяч человек. На данный момент план выполнен на 77%.

Накануне стало известно, что региональный Роспотребнадзор обновил свое постановление об обязательной вакцинации. Соответствующий документ подписала главный санитарный врач области Светлана Рожкова.

За последние сутки в Калужской области выявлены 208 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших за весь период пандемии достигло 58 339.

Также в Калуге прошли обсуждения в Общественной палате, где говорили о возможном введении QR-кодов для входа в магазины и транспорт. Законопроекты разработали в федеральном правительстве. Ожидается, что они могут быть приняты Государственной Думой уже в середине декабря. Наш репортаж из Общественной палаты читайте здесь.

26 ноября министерство здравоохранения Калужской области также сообщило подробности о вакцине от коронавируса «Спутник М». Ее собираются начать применять в декабре нынешнего года. По результатам исследований, эффективность препарата составляет 93,2%.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.11.2021 15:34 4 462
Тэги: здравоохранение общество коронавирус статистика область
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