В Калужской области за неделю подешевела свинина

В пятницу, 26 ноября, в Калуге заместитель министра конкурентной политики области Лев МАРЧЕНКОВ провел совместное заседание штаба по мониторингу и оперативному реагированию на изменение цен на продовольственные товары, а также рабочей группы по недопущению необоснованного повышения их стоимости.

В правительстве отметили, что с 17 по 24 ноября в магазинах значительных изменений цен не зафиксировано. Стоимость крупы гречневую-ядрицы увеличилась на 1%, чай черный подорожал на 1%, рыба мороженая неразделанная – на 0,8%, яйца куриные – на 1,3%, маргарин – на 1,6%. При этом уменьшились цены на свинину на 0,4%.

По данным статистики в Калуге, по состоянию на 22 ноября, среди соседних областных центров наблюдались минимальные цены на кур охлажденных и мороженых, колбасу вареную, консервы мясные, овощные для детского питания, масло подсолнечное, яйца куриные, сахар-песок, соль, крупу гречневую-ядрицу, картофель, яблоки. Максимальные – на огурцы свежие.

Дефицита продовольственных товаров на территории области нет.

По данным областного мониторинга цен на нефтепродукты за период с 17 по 24 ноября оптовые цены уменьшились на бензин на 1,17%, на дизельное топливо - на 0,26%, розничные цены увеличились на бензин на 0,37%,

на дизельное топливо – на 0,45%.

В рейтинге минимальных розничных цен на нефтепродукты среди субъектов ЦФО Калужская область (по состоянию на 22 ноября) занимала шестое место по бензину автомобильному (48,46 руб./л) и второе место по дизельному топливу (49,09 руб./л).

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