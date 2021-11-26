В Боровском районе утверждены границы старинного парка

В Калужской области министерство природных ресурсов и экологии утвердило границы и определило режим особой охраны памятника природы регионального значения «Парк и сад усадьбы Сатино». Работы ведутся в рамках национального проекта «Экология».

Площадь особо охраняемой природной территории составила 44 гектара.

Усадьба с деревянной Троицкой церковью и двумя мучными мельницами существовала в Сатино во второй половине XVIII века и принадлежала помещикам Загряжским. Входящий в нее парк состоял из нескольких зон, отличных по характеру и времени посадок. Центральная зона представляла собой партеры перед южным и северным фасадами дома, средняя – «плодовитый сад», северная – большую поляну, а южная – липовый парк. Весь парковый комплекс был окружен рядами лип, кленов и вязов, высаженных вдоль пограничного вала и рва.

В настоящее время основным типом растительности на территории парка усадьбы Сатино является липняк. Средний возраст деревьев составляет 100-120 лет. Частично сохранились на территории усадьбы и старые яблони.

Фрагментарно сохранившиеся липовые рощи, аллеи с вязами и старый яблоневый сад представляют большой интерес как образец парково-хозяйственной усадьбы XVIII века, заявили в министерстве природных ресурсов и экологии.

Памятником природы регионального значения парк и сад усадьбы Сатино признаны в 1991 году. Ранее там были выявлены 95 видов сосудистых растений, 45 видов птиц и три вида млекопитающих.

Деревня Сатино расположена в Боровском районе недалеко от районного центра.

Яркие фото читателей, весёлые видео, народные новости смотрите в нашем Инстаграме https://www.instagram.com/kp40.ru/. Подписывайтесь, делитесь фото и видео, рассказывайте о своих проблемах, потому что мы слышим вас, а нас слышат все!