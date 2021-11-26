В Калужской области волки утащили несколько овец

Рядом с деревней Зимницы Думиничского района волки утащили несколько овец. В пятницу, 26 ноября, об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Калужской области.

Хищники загрызли овец, которые находились на вольном выгуле.

- Мы рекомендуем владельцам скота не оставлять домашних животных на вольном выпасе без присмотра, - говорится в сообщении министерства.

Также охотникам в Думиничском, Сухиничском, Людиновском, Кировском и Жиздринском районах рекомендовано активизировать работу по снижению численности волков. Любительская и спортивная охота на волка в нашем регионе разрешена с 1 августа по 31 марта.

Яркие фото читателей, весёлые видео, народные новости смотрите в нашем Инстаграме https://www.instagram.com/kp40.ru/. Подписывайтесь, делитесь фото и видео, рассказывайте о своих проблемах, потому что мы слышим вас, а нас слышат все!