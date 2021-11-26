В Калужской области 31 тысяча школьников приняла участие во всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги»

В Калужской области к 26 ноября 31 тысяча школьников приняла участие во всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные дороги» на знание основ Правил дорожного движения. В пятницу, 26 ноября, об этом сообщили в правительстве региона со ссылкой на данные министерства образования и науки.

Олимпиада проходит на образовательной платформе Учи.ру с 1 ноября. В ней могут принять участие ученики 1-9 классов из всех 85 субъектов страны.

Организаторами олимпиады в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» выступили федеральные министерство транспорта, министерство внутренних дел, министерство просвещения, а также АНО «Национальные приоритеты».

Олимпиада завершится 28 ноября.

Накануне этого онлайн-соревнования во многих школах области прошли интерактивные уроки с использованием обучающих роликов и материалов на изучение и закрепление правил безопасного поведения на дороге.

В средней общеобразовательной школе № 12 в Сухиничах дети вместе с учителями изучали правила дорожного движения. Затем они закрепляли знания на деле, проходя задания и отвечая на непростые вопросы олимпиады.

- Высокие результаты итоговых баллов доказали, что ребята не только знают правила безопасного поведения на дороге, но и с легкостью смогут применить их на практике, подавая личный пример другим участникам дорожного движения, - рассказали в правительстве региона.

Все желающие школьники еще могут успеть принять участие в олимпиаде. Зарегистрироваться можно по ссылке.

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