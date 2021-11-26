Еще восемь человек умерли от коронавируса в Калужской области за сутки

В Калужской области за последние сутки еще восемь человек скончались от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 1015, сообщили в пятницу, 26 ноября, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 208 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 58 339.

За последние сутки в нашем регионе 207 человек выздоровели от коронавируса. Всего с болезнью справились 54 806 калужан.

На лечении с ковидом остаются 2 518 человек.

Вакцинированы от коронавируса 497 481 калужанин.

По всей России выявлен за сутки 34 690 случаев коронавируса. За весь период - 9 502 879. Выписаны за сутки – 36 145, за весь период – 8 200 971. За последние сутки в стране от ковида умерли 1 235 человек, за все время – 270 292.

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