В 23 районах Калужской области выросло количество пациентов с коронавирусом за сутки
За последние сутки в Калужской области подтвердили шесть смертей от коронавируса. Подробные данные 26 ноября опубликовало в соцсетях министерство здравоохранения региона.
В Калуге умер пациент, которому было 69 лет, в Жуковском районе - 80, в Юхновском - 87, в Тарусском - 83, в Дзержинском - 65, в Сухиничском - 63. За весь период пандемии скончались 1007 калужан.
В нашем регионе в понедельник подтвердили 206 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 58 131.
Выздоровели 153 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 54 599 калужан.
На лечении от ковида, по данным оперштаба, остаются 2525 человек.
В 23 районах Калужской области за последние сутки выросло количество пациентов с коронавирусом, в трех - снизилось.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 799 (+6 к предыдущему дню),
- Обнинск – 136 (+3),
- Боровский район – 127 (-1),
- Малоярославецкий район – 122 (-2),
- Кировский район – 120 (-3),
- Козельский район – 107 (+4),
- Жуковский район – 99 (+4),
- Дзержинский район – 95 (+4),
- Людиновский район – 90 (+2),
- Сухиничский район – 74 (+4),
- Думиничский район – 67 (+2),
- Медынский район – 63 (+3),
- Тарусский район – 59 (+2),
- Бабынинский район – 56 (+2),
- Юхновский район – 53 (+2),
- Ферзиковский район - 51 (+1),
- Хвастовичский район – 50 (+2),
- Перемышльский район – 48 (+1),
- Спас-Деменский район – 46 (+1),
- Жиздринский район – 44 (+1),
- Мещовский район – 43 (+1),
- Мосальский район - 41 (+1),
- Куйбышевский район – 38 (+1),
- Барятинский район – 35 (+2),
- Ульяновский район – 33 (+2),
- Износковский район – 29 (+2).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 25 ноября 2021 года.
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