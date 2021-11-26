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В 23 районах Калужской области выросло количество пациентов с коронавирусом за сутки

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.11.2021 09:06 0 170
В 23 районах Калужской области выросло количество пациентов с коронавирусом за сутки

За последние сутки в Калужской области подтвердили шесть смертей от коронавируса. Подробные данные 26 ноября опубликовало в соцсетях министерство здравоохранения региона.

В Калуге умер пациент, которому было 69 лет, в Жуковском районе - 80, в Юхновском - 87, в Тарусском - 83, в Дзержинском - 65, в Сухиничском - 63. За весь период пандемии скончались 1007 калужан.

В нашем регионе в понедельник подтвердили 206 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 58 131.

Выздоровели 153 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 54 599 калужан.

На лечении от ковида, по данным оперштаба, остаются 2525 человек.

В 23 районах Калужской области за последние сутки выросло количество пациентов с коронавирусом, в трех - снизилось.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

  • Калуга – 799 (+6 к предыдущему дню),
  • Обнинск – 136 (+3),
  • Боровский район – 127 (-1),
  • Малоярославецкий район – 122 (-2),
  • Кировский район – 120 (-3),
  • Козельский район – 107 (+4),
  • Жуковский район – 99 (+4),
  • Дзержинский район – 95 (+4),
  • Людиновский район – 90 (+2),
  • Сухиничский район – 74 (+4),
  • Думиничский район – 67 (+2),
  • Медынский район – 63 (+3),
  • Тарусский район – 59 (+2),
  • Бабынинский район – 56 (+2),
  • Юхновский район – 53 (+2),
  • Ферзиковский район - 51 (+1),
  • Хвастовичский район – 50 (+2),
  • Перемышльский район – 48 (+1),
  • Спас-Деменский район – 46 (+1),
  • Жиздринский район – 44 (+1),
  • Мещовский район – 43 (+1),
  • Мосальский район - 41 (+1),
  • Куйбышевский район – 38 (+1),
  • Барятинский район – 35 (+2),
  • Ульяновский район – 33 (+2),
  • Износковский район – 29 (+2).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 25 ноября 2021 года.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 25 ноября 2021 года.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 26.11.2021 09:06 0 170
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение
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