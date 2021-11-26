Калужский Минздрав сообщил подробности о вакцине от коронавируса для подростков

Как мы уже рассказывали, на этой неделе в России зарегистрирована вакцина от коронавируса для детей в возрасте от 12 до 17 лет «Спутник М». В пятницу, 26 ноября, министерство здравоохранения Калужской области подробнее рассказало об этом препарате.

- Это тот же «Спутник V», разбавленный в пять раз, - заявили в Минздраве.

По информации разработчиков, эффективность вакцины составляет 93,2%. Именно столько добровольцев получили клеточный иммунитет при испытании.

При вакцинации у подростков, так же, как и у взрослых, могут наблюдаться побочные эффекты, которые проходят в течение трех дней.

Противопоказаниями к использованию «Спутника М» являются тяжелые аллергические реакции, острые инфекционные, неинфекционные болезни, аутоиммунные заболевания.

- «Спутник М» нужно применять с осторожностью при хронических заболеваниях печени и почек, а также эндокринной системы, - говорится в сообщении министерства.

Ожидается, что прививки несовершеннолетним с согласия их родителей начнут делать уже в декабре.

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