В Калуге срочно ищут доноров крови для 45-летнего мужчины
В Калуге срочно ищут доноров крови для 45-летнего Игоря КОШЕЛЕВА. Он находится в больнице №5 на улице Комарова, сообщила в пятницу, 26 ноября, сестра мужчины в сообществе «Я донор Калуга!».
Пациенту необходима кровь второй положительной группы.
Кровь в Калуге можно сдать на станции переливания на улице Максима Горького, 71.
Дополнительную информацию можно получить у родственников мужчины по телефону 89610055932.
- Заранее спасибо всем, кто откликнется! – говорится в сообщении сестры пациента.
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