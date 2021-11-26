В Калуге срочно ищут доноров крови для 45-летнего мужчины

В Калуге срочно ищут доноров крови для 45-летнего Игоря КОШЕЛЕВА. Он находится в больнице №5 на улице Комарова, сообщила в пятницу, 26 ноября, сестра мужчины в сообществе «Я донор Калуга!».

Пациенту необходима кровь второй положительной группы.

Кровь в Калуге можно сдать на станции переливания на улице Максима Горького, 71.

Дополнительную информацию можно получить у родственников мужчины по телефону 89610055932.

- Заранее спасибо всем, кто откликнется! – говорится в сообщении сестры пациента.

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