Главные новости в Калужской области 25 ноября: QR-коды в торговых центрах и новое постановление о вакцинации
Коротко рассказываем о главных калужских новостях в четверг, 25 ноября.
В Калуге предложили требовать QR-коды с покупателей в торговых центрах. Но не на входе.
Калужский Роспотребнадзор обновил постановление об обязательной вакцинации.
В Калуге детям перестанут выдавать кисломолочку с 1 декабря.
Опубликовано расписание нового городского автобуса №94.
Министр здравоохранения Калужской области ответил на критику, прозвучавшую в Кремле.
В Калуге девять улиц останутся без электричества на два дня.
В Калужской области за неделю камеры зафиксировали 417 водителей с непристегнутыми ремнями. Напоминаем адреса установки комплексов.
«Вонь на всю квартиру»: жильцы двухэтажки в Калуге 5 лет не могут добиться от коммунальщиков ремонта канализации. Наш репортаж.
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