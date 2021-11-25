Главные новости в Калужской области 25 ноября: QR-коды в торговых центрах и новое постановление о вакцинации

Коротко рассказываем о главных калужских новостях в четверг, 25 ноября.

В Калуге предложили требовать QR-коды с покупателей в торговых центрах. Но не на входе.

Калужский Роспотребнадзор обновил постановление об обязательной вакцинации.

В Калуге детям перестанут выдавать кисломолочку с 1 декабря.

Опубликовано расписание нового городского автобуса №94.

Министр здравоохранения Калужской области ответил на критику, прозвучавшую в Кремле.

В Калуге девять улиц останутся без электричества на два дня.

В Калужской области за неделю камеры зафиксировали 417 водителей с непристегнутыми ремнями. Напоминаем адреса установки комплексов.

«Вонь на всю квартиру»: жильцы двухэтажки в Калуге 5 лет не могут добиться от коммунальщиков ремонта канализации. Наш репортаж.

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