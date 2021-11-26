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Этот день в истории: 26 ноября в Калуге открылся Дом печати

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 26.11.2021 08:00 0 287
Этот день в истории: 26 ноября в Калуге открылся Дом печати

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 26 ноября.

1726 – в семье графа родился Иван Григорьевич Чернышев (26.11.1726 (по другим данным 24.11.1726) – 26.02.1797). Российский генерал-фельдмаршал по флоту (1796), президент Адмиралтейств-коллегий (с 1767), действительный член Академии наук, сенатор. Чернышевы владели поместьями в Калужском, Медынском, Мещовском и Козельском уездах. И.Г. Чернышев скончался в Риме, его останки были перевезены в Санкт-Петербург и захоронены в церкви Благовещения Александро-Невской лавры.

26(14).11.1896 – в Калуге создана Община сестер милосердия с целью подготовки опытных сестер милосердия для ухода за больными и ранеными в военное и мирное время.

1917 – калужский губернский комиссар М.К. Циборовский передал управление губернией своему помощнику – В.В. Пятницкому (из записной книжки В.Продувнова).

1972 – в Калуге открылся Дом печати, куда переселилась редакция областных газет «Знамя» и «Молодой ленинец».

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 26.11.2021 08:00 0 287
Тэги: общество обзор новостей
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