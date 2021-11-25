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Жителей Калужской области ждет гаражная амнистия

Николай Егоров , Фото: Законодательное собрание Калужской области.
Опубликовано: 25.11.2021 16:17 0 171
Жителей Калужской области ждет гаражная амнистия

В четверг, 25 ноября, состоялась очередная сессия Законодательного собрания Калужской области. В ее ходе было принято несколько важных решений для жителей региона.

Повестка заседания оказалась достаточно насыщенной. Депутаты, в частности, привели зарплату педагогов в соответствие со средней оплатой труда по региону, а также обсудили информацию правительства Калужской области о текущем состоянии и модернизации объектов культуры в сельской местности и заслушали доклад министра Михаила Голубева о готовности к содержанию автомобильных дорог в зимний период.

Одним из основных пунктов повестки сессии стал региональный закон, касающийся так называемой «гаражной амнистии».

1 сентября 2021 года вступил в силу федеральный закон, который позволит россиянам в течение пяти лет оформить право собственности на гаражи, возведённые до 30 декабря 2004 года, а также на землю под ними.

По своей сути это аналог «дачной амнистии», только касается гаражей. При этом для реализации норм федерального закона необходим региональный, который и был принят на заседании Заксобрания.

- Закон позволит упростить порядок оформления гаражей, которые были у граждан до введения агростроительного кодекса и оказались не оформлены до 2004 года. С советских времен по всей России осталось огромное количество таких объектов, - сказал председатель Законодательного Собрания Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ. -  Новый закон предполагает упрощенный порядок оформления подобной недвижимости. Если у человека есть на руках выписка из постановления гаражного кооператива или квитанция об оплате коммунальных услуг, это может уже является основанием для установления права собственности. Потому что без этого люди просто не имеют возможности распоряжаться своими гаражами, не могут их подарить, завещать или продать. Оператором этой работы станут муниципалитеты. С заявлениями жители Калужской области будут обращаться в администрацию того муниципального образования, где они проживают.

Сегодня также депутаты утвердили изменения в региональный закон «Об установлении нормативов», который касается сферы образования.

- Закон увеличивает зарплату педагогическим работникам, это делается для достижения показателей «майских» Указов Президента РФ, согласно которым зарплата педагогов не должна быть меньше средней по региону, - отметил спикер.

Также в ходе заседания Законодательного собрания были назначены 6 членов Избирательной комиссии Калужской области.

- Сегодня избраны шесть представителей от Законодательного собрания. Это члены политических партий, кандидаты от центральной избирательной комиссии, - продолжил Геннадий Новосельцев. - Хочется поблагодарить Виктора Квасова, который с 2012 года возглавлял избирательную комиссию Калужской области. Спасибо ему за то, что в период его работы выборы на территории региона проходили честно, легитимно и прозрачно. 

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Николай Егоров , Фото: Законодательное собрание Калужской области.
Опубликовано: 25.11.2021 16:17 0 171
Тэги: законодательное собрание
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