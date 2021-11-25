В Калужской области Роспотребнадзор обновил постановление об обязательной вакцинации

В Калужской области работников с медотводом от прививки от коронавируса рекомендовано переводить на удаленный режим работы. Соответствующее постановление в среду, 24 ноября, подписала глава управления Роспотребнадзора по Калужской области Светлана РОЖКОВА.

Документом дополнено постановление №17 от 14 октября, которым была введена обязательная вакцинация для нескольких сотен тысяч работников в разных отраслях нашего региона.

- Рекомендовать работодателям переводить на дистанционный режим работы сотрудников, имеющих документально подтвержденные противопоказания к вакцинации против СОVID-19 в соответствии с инструкцией по медицинскому применения иммунобиологических лекарственных препаратов, предназначенных для профилактики СОVID-19, - говорится в новом постановлении главного санитарного врача региона.

На данный момент прививку от ковида в Калужской области сделали почти 500 тысяч человек. В планах правительства значатся 650 тысяч.

Постановление №19 управления Роспотребнадзора по Калужской области от 24 ноября 2021 года:

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