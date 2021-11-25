ЗАО «Хлебокомбинат» Калуга ПРИГЛАШАЕТ НА ВАКАНСИИ
- Рабочий на линию изделий из слоеного теста — от 40 000 руб.
- Машинист тесторазделочных машин — от 35 000 руб.
- Комплектовщики (цы) — от 40 000 руб.
- Автослесарь — от 40 000 руб.
- Водители категория В, С — 50 000 – 80 000 руб.
- Автоэлектрик — 38 000 руб.
- Продавец — 24 500 руб.
- Наладчик — от 43 000 руб.
- Слесарь-ремонтник — 45 000 руб.
- Дежурный слесарь — от 47 000 руб.
- Слесарь по обслуживанию оборудования — 50 000 руб.
- Оператор котельной — 24 500 руб.
- Электромонтер — от 42 000 руб.
По вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров ЗАО «Хлебокомбинат»
г. Калуга, ул. К. Либкнехта, 25
пн-пт с 8.00 до 17.00
+7(4842) 55-50-37, 8-964-146-98-64
https://kaluga-hleb.ru/vacancies
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