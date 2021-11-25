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ЗАО «Хлебокомбинат» Калуга ПРИГЛАШАЕТ НА ВАКАНСИИ

Опубликовано: 25.11.2021 14:22 0 677
ЗАО «Хлебокомбинат» Калуга ПРИГЛАШАЕТ НА ВАКАНСИИ
  • Рабочий на линию изделий из слоеного теста — от 40 000 руб.
  • Машинист тесторазделочных машин — от 35 000 руб.
  • Комплектовщики (цы) — от 40 000 руб.
  • Автослесарь — от 40 000 руб.
  • Водители категория В, С — 50 000 – 80 000 руб.
  • Автоэлектрик — 38 000 руб.
  • Продавец — 24 500 руб.
  • Наладчик — от 43 000 руб.
  • Слесарь-ремонтник — 45 000 руб.
  • Дежурный слесарь — от 47 000 руб.
  • Слесарь по обслуживанию оборудования — 50 000 руб.
  • Оператор котельной — 24 500 руб.
  • Электромонтер — от 42 000 руб.

По вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров ЗАО «Хлебокомбинат»
г. Калуга, ул. К. Либкнехта, 25
пн-пт с 8.00 до 17.00
+7(4842) 55-50-37, 8-964-146-98-64

https://kaluga-hleb.ru/vacancies

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Опубликовано: 25.11.2021 14:22 0 677
Тэги: есть работа
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