ЗАО «Хлебокомбинат» Калуга ПРИГЛАШАЕТ НА ВАКАНСИИ

Рабочий на линию изделий из слоеного теста — от 40 000 руб.

Машинист тесторазделочных машин — от 35 000 руб.

Комплектовщики (цы) — от 40 000 руб.

Автослесарь — от 40 000 руб.

Водители категория В, С — 50 000 – 80 000 руб.

Автоэлектрик — 38 000 руб.

Продавец — 24 500 руб.

Наладчик — от 43 000 руб.

Слесарь-ремонтник — 45 000 руб.

Дежурный слесарь — от 47 000 руб.

Слесарь по обслуживанию оборудования — 50 000 руб.

Оператор котельной — 24 500 руб.

Электромонтер — от 42 000 руб.

По вопросам трудоустройства обращаться в отдел кадров ЗАО «Хлебокомбинат»

г. Калуга, ул. К. Либкнехта, 25

пн-пт с 8.00 до 17.00

+7(4842) 55-50-37, 8-964-146-98-64

https://kaluga-hleb.ru/vacancies

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