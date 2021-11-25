Следственный комитет не комментирует информацию об обысках в полиции Обнинска

Утром в четверг, 25 ноября, обнинские СМИ сообщили об обысках в полиции наукограда. Также информацию об этом опубликовали в местных сообществах в соцсетях.

Правда ли Следственный комитет ведет обыски в полиции Обнинска? С таким вопросом мы обратились в пресс-службу калужского регионального управления СК.

- На данный момент не комментируем, - заявили в Следственном комитете.

ОМВД России по Обнинску с февраля 2018 года возглавляет Сергей Воронежский. Ранее он работал в Дзержинском и Тарусском районах.

Напомним, ранее сообщалось о задержании полицейских в Калуге.

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