Почему важно вовремя обращаться к ортопеду

В последнее время артриты, артрозы, остео­хондроз, нарушения осанки и формы стопы возникают даже у молодых людей. Случаются и врождённые заболевания опорно-двигательного аппарата, поэтому родители должны обязательно отвести ребёнка на приём к детскому ортопеду: обнаруженные на ранней стадии проблемы опорно-двигательной системы легче и эффективнее поддаются коррекции.

Самая распространённая проблема — ​плоскостопие. Бывает как врождённым, так и приобретённым. Из-за плоскостопия со временем появляется вальгусная деформация (шишка на большом пальце ноги), деформируется сустав, пальцы уходят в сторону. Такой патологией чаще страдают женщины, так как носят узкую обувь и высокие каблуки. Обувь с узким носом создаёт лишнее давление, приводит к деформации пальцев и нарушению кровообращения. А при хождении на каблуках нагрузка на стопы увеличивается в пять раз.

В чём опасность

О плоскостопии могут сигнализировать появившиеся в стопе боли и натоптыши.

Главная причина — ​слабость мышечно-связочного аппарата тазобедренного, коленного, голеностопного суставов и самой стопы. Возникает она из-за чрезмерной нагрузки на ноги (длительная ходьба и стояние, ношение тяжестей, повышенный вес) или, наоборот, из-за недостаточной нагрузки из-за малоподвижного образа жизни.

Другая причина, вызывающая уплощение стопы и плоскостопие, — неправильно подобранная обувь. У девочек хождение на высоких каблуках в подростковом возрасте приводит к уплощению поперечного свода.

При этом происходит смещение центра тяжести тела вперёд с последующей деформацией тазовых костей и смещением органов малого таза.

При плоскостопии стопы уже не выполняют амортизирующую функцию. И это ложится на суставы и позвоночник. Результат — быстрый износ хрящевой ткани.

Делайте гимнастику

Повседневная обувь должна быть на каблуке высотой 2–3 см, а по ширине каблук должен занимать 25% подошвы. Девушкам до 18 лет не рекомендуется носить обувь на высоких каблуках из-за ещё не сформировавшейся стопы. Вредна как узкая, так и слишком свободная обувь: она не может поддерживать своды стопы. Обувь на абсолютно плоской подошве тоже не вариант: нет амортизации.

Хорошо, если обувь с анатомической колодкой, ортопедической стелькой, которая способна «подстраиваться» под конкретную стопу.

Важно поддерживать нормальный вес (он повышает нагрузку на связочный аппарат). Хороши пешие прогулки, ежедневные занятия гимнастикой: ходьба на носках, пятках, наружных и внутренних краях стоп.

В тёплое время года полезно ходить босиком. И избегайте долгое время проводить на ногах.

Как лечить?

Если появилась боль в стопе, это повод обратиться к врачу. Ортопедические операции по исправлению деформации стопы уже поставлены на поток. Процесс реабилитации — обычно полтора–два месяца. Большие возможности есть и для лечения суставов. Хорошие результаты даёт введение в сустав синовиальной жидкости — ​по сути, это искусственная смазка, которая держится до года. Проводится комплексное лечение артроза: капельницы, физиопроцедуры, обезболивающая терапия. Изготавливаются ортопедические стельки.

Эндопротезирование также хорошо развито. Можно заменить плечевой, ­локтевой, тазобедренный сустав, поставить и удалить любые фиксаторы.

Лучше предотвратить, чем лечить

Главный врач ООО «Комфорт Клиника», главный внештатный детский травматолог-ортопед Калужской области Сергей Олегович Тарасов.

Эмблемой ортопедии не зря выбрана древняя гравюра, на которой изображено растущее деревце, опирающееся на ровный шест. Как ни в какой другой отрасли медицины, в детской ортопедии важен принцип – лучше предотвратить, чем лечить. Поэтому как можно более раннее выявление врождённых заболеваний опорно-двигательного аппарата является необычайно важной задачей в раннем возрасте.

Одним из наиболее серьёзных ортопедических заболеваний у маленьких детей является дисплазия тазобедренных суставов. Невыявленная и невылеченная вовремя, даже небольшая дисплазия приводит во взрослом возрасте к такому тяжёлому заболеванию, как диспластический коксартроз, един-ственным методом лечения запущенных степеней которого является только операция замены сустава (эндопротезирование). Подавляющее число пациентов, которым в настоящее время требуется замена сустава, – это пациенты с пропущенной или недолеченной в детском возрасте дисплазией.

Симптомы дисплазии тазобедренных суставов хорошо известны – это ограничение отведения в тазобедренных суставах (невозможность выполнить «лягушку»), асимметрия складок на ягодицах, укорочение ножки, щелчок при движениях в суставе. Но несмотря на кажущуюся лёгкость, зачастую правильно оценить симптомы под силу далеко не всем врачам, не говоря уже о родителях, не имеющих специального образования и опыта. Немаловажную, а порой и решающую роль играет УЗИ-диагностика. Не неся лучевой нагрузки и будучи полностью безопасным для ребёнка, данный метод позволяет достоверно оценить степень развития тазобедренных суставов у детей до определённого возраста. Очень важно, чтобы специалист УЗИ имел опыт работы именно с детьми, чтобы нюансы интерпретации данных, полученных при ультразвуковом исследовании, не вели за собой как гипердиагностику, так и недостаточную оценку серьёзности дисплазии.

Доктора «Комфорт Клиники» имеют многолетний опыт работы детскими ортопедами, владеют как консервативными, так и оперативными методами лечения детских ортопедических заболеваний. А выполняемые в клинике УЗИ на ультразвуковом аппарате эксперт-ного класса специалистом с большим опытом работы именно с детьми позволяют избегать назначения лишних рентгенологических исследований.

Здоровья вам и вашим детям! А если вдруг с вами или вашим ребёнком случилась беда – мы всегда поможем вам в «Комфорт Клинике»!

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Комплексный подход к решению ортопедических проблем

В Эндохирургическом центре проводится экспертная диагностика и лечение травм и ортопедической патологии любой степени сложности, в том числе современными малоинвазивными хирургическими методами с применением новейших материалов и технологий. Это обеспечивает скорейшее выздоровление и восстановление нарушенных травмой или болезнью двигательных функций.

Выбирая ЭХЦ, вы можете пройти диагностику, лечение и реабилитацию в одном месте под контролем высококвалифицированного врача травматолога-ортопеда.

Назначаемые ортопедом обследования зависят от клинической картины. Это могут быть:

рентгенография;

магнитно-­резонансная томография (МРТ);

компьютерная томография (КТ);

УЗИ различных суставов;

денситометрия;

лабораторная диагностика;

диагностическая артроскопия в условиях стационара.

В Эндохирургическом центре наряду с комплексным консервативным лечением, которое включает в себя медикаментозную терапию, кинезиотерапию, физиотерапию и массаж, вы можете получить оперативное лечение в условиях стационара:

эндопротезирование любых суставов;

артроскопическое лечение повреждений суставов;

коррегирующие операции при патологиях стоп;

остеосинтез переломов костей;

краевая резекция костей;

хирургическое лечение повреждений мышц и сухожилий;

лечение последствий травм;

лечение травм позвоночника.

В операционных используется новейшее оборудование экспертного класса. Все послеоперационные палаты повышенного комфорта оснащены вентиляцией и искусственным климатом, цифровым телевидением и высокоскоростным Интернетом.

В течение всего периода нахождения в стационаре пациентам предоставляется специально подобранное питание и круглосуточный всесторонний уход.

В Эндохирургическом центре вас ждёт клиентоориентированный сервис, индивидуальный подход к каждому пациенту, возможность полной реабилитации и контроля со стороны высококвалифицированных специалистов.

Ждём вас по адресу:

г. Калуга, ул. Луначарского, д. 57, стр. 3.

Тел.: 8 (4842) 926-977

Сайт: эхц.рф



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