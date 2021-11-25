Министр здравоохранения Калужской области ответил на критику, прозвучавшую в Кремле

Вице-премьер российского правительства Татьяна ГОЛИКОВА в среду, 24 ноября, на совещании с президентом назвала Калужскую область в числе тех, где наблюдаются плохие показатели по внебольничным пневмониям.

- Также особую озабоченность у нас вызывают регионы с высокой долей внебольничных пневмоний и высоким показателем заболеваемости, поскольку внебольничные пневмонии и их доля свидетельствуют о позднем обращении в медицинские организации. Такая ситуация сегодня наблюдается в республиках Адыгея, Северная Осетия – Алания, Марий Эл, в Белгородской и Калужской областях, - заявила она.

В четверг ситуацию прокомментировал министр здравоохранения Калужской области Константин ПАХОМЕНКО.

- Проблемы в регионе в части организации медицинской помощи были, но проводимая работа по увеличению парка автомобилей скорой и помощи, увеличения числа бригад в последние месяцы показывает значительное снижение время доезда бригад, - заявил Пахоменко. - В случае вызова врача на дом, снизилось число случаев, когда врач не выходил к пациенту, а звонил для назначения лечения. В регионе работает телемедицинский центр, который сопровождает пациентов с ковидом на дому, а также даёт возможность выписки льготных рецептов без посещения врача.

Министр признал, что проблемой являются очереди в поликлиниках.

- Проблема очередей в поликлиниках пока остается, но так же оптимизация работы врачей и среднего медицинского персонала, перевод на цифровые технологии позволяют решать и эту проблему, - считает он.

Кроме того, Пахменко напомнил о необходимости прививаться от коронавируса:

- Существенной помощью системе здравоохранения региона является вакцинация от ковид-инфекции. Мы призываем жителей защитить себя и своих близких от ковид! Уверен, что принимаемые меры приведут к существенному снижению доли внебольничных пневмоний.

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