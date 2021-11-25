В Калужской области шесть человек скончались от коронавируса за сутки

В Калужской области за последние сутки шесть человек скончались от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 1007, сообщили в четверг, 25 ноября, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 206 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 58 131.

За последние сутки в нашем регионе 153 человека выздоровели от коронавируса. Всего с болезнью справились 54 599 калужан.

На лечении с ковидом остаются 2 525 человек.

Вакцинированы от коронавируса 494 132 калужанина.

По всей России выявлен за сутки 33 796 случаев коронавируса. За весь период - 9 468 189. Выписаны за сутки – 38 450, за весь период – 8 164 826. За последние сутки в стране от ковида умерли 1 238 человек, за все время – 269 057.

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