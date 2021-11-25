В Калуге предложили требовать QR-коды с покупателей в торговых центрах
С 15 декабря в Калужской области начнет действовать система QR-кодов. Попасть в кафе, театры, концертные залы, кинотеатры, спортивные центры можно будет только после предъявления сертификата о вакцинации либо перенесенном в последние шесть месяцев коронавирусе. Торговых центров в списке нет, однако об их включении в этот список 24 ноября говорили на заседании Совета по развитию малого и среднего предпринимательства.
Заместитель председателя городской Думы Сергей ПАВЛОВ предложил проверить QR-коды не на входах в магазины, а на кассах. Эту инициативу через городского голову передадут руководству региона.
- Необходимо обратиться к городскому голове с предложением внести на рассмотрение руководства области следующее предложение: запретить не посещение торговых центров без QR-кода, а обслуживание посетителей, не предоставивших код или результаты ПЦР-теста, - подчеркнул Павлов.
То есть калужане смогут попасть внутрь торговых центров вне зависимости от наличия прививки, но купить что-то смогут только вакцинированные, переболевшие или сдавшие ПЦР-тест в последние 72 часа.
Напомним, законопроекты о входе в магазины и транспорт по QR-кодам обсуждаются и на федеральном уровне. Пока они не приняты, однако могут быть внесены на заседание Госдумы уже в середине декабря.
Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша предложил калужанам высказаться по поводу введения этих ограничений.
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