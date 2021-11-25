В 18 районах Калужской области за сутки выросло количество пациентов с коронавирусом

За последние сутки в Калужской области подтвердили семь смертей от коронавируса. Подробные данные 25 ноября опубликовало в соцсетях министерство здравоохранения региона.

В Калуге умер пациент, которому было 74 года, в Козельском районе - 81, в Куйбышевском - 55, в Медынском - 84, в Юхновском - 61, в Боровском - 71, в Кировском - 75. За весь период пандемии умер 1001 калужанин.

В нашем регионе в понедельник подтвердили 208 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 57 925.

Выздоровели 192 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 54 446 калужан.

На лечении от ковида, по данным оперштаба, остаются 2478 человек.

В 18 районах Калужской области за последние сутки выросло количество пациентов с коронавирусом, в семи - снизилось, в одном - осталось прежним.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 793 (-3 к предыдущему дню),

Обнинск – 133 (-2),

Боровский район – 128 (-2),

Малоярославецкий район – 124 (+1),

Кировский район – 123 (+1),

Козельский район – 103 (+1),

Жуковский район – 95 (+1),

Дзержинский район – 91 (+2),

Людиновский район – 88 (+2),

Сухиничский район – 70 (+2),

Думиничский район – 65 (-1),

Медынский район – 60 (+1),

Тарусский район – 57 (+1),

Бабынинский район – 54 (+1),

Юхновский район – 51 (+1),

Ферзиковский район - 50 (+1),

Хвастовичский район – 48 (+1),

Перемышльский район – 47 (+1),

Спас-Деменский район – 45 (0),

Жиздринский район – 43 (+1),

Мещовский район – 42 (+1),

Мосальский район - 40 (+1),

Куйбышевский район – 37 (+1),

Барятинский район – 33 (-1),

Ульяновский район – 31 (-1),

Износковский район – 27 (-2).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 24 ноября 2021 года.

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