Главные новости в Калужской области 24 ноября: 1000 умерших от коронавируса и перенос концертов

Коротко рассказываем о главных калужских новостях в среду, 24 ноября.

В Калужской области количество умерших от коронавируса превысило 1000. Опубликованы новые данные.

А количество вакцинированных на этой неделе достигнет 500 тысяч.

Между тем в России уже создали вакцину от COVID-19 для подростков. На очереди – дети от двух лет.

В филармонии перенесли четыре концерта. Все они должны были пройти еще до введения системы проверки QR-кодов.

В Калуге демонтировали часть рекламных вывесок на улице Кирова.

Калужанка срочно ищет доноров крови для своей 72-летней мамы, которая сражается с ковидом.

В Калуге четыре улицы и две деревни останутся без электричества 25 ноября.

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