Этот день в истории: 25 ноября родился Сергей Танеев

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 25 ноября.

1831 – родился Дмитрий Семенович Унковский (25(13).11.1831-1901), младший сын в семье Унковских. В 1857 году служил в Калужской Казенной палате чиновником особых поручений. С 1876 года - инспектор народных училищ, а затем директор народных училищ Калужской губернии.

1856 – родился Сергей Иванович Танеев (25(13).11.1856-1915). Композитор, пианист, педагог, ученый, музыкально-общественный деятель. 9 января 1885 года (28.12.1884) в зале Дворянского собрания города Калуги состоялся благотворительный концерт профессоров Московской консерватории Сергея Ивановича Танеева и Ивана Войцеховича Гржимали (1844-1915). С. И. Танеев неоднократно бывал в нашем городе, давал благотворительные концерты в поддержку музыкальной школы. В марте 1997 года Калужскому музыкальному училищу (ныне колледж) было присвоено имя великого музыканта.

1965 – архиепископ Донат (Щеголев) назначен руководителем Калужско-Боровской епархии. Находился в этой должности по 17 апреля 1975 г. (из записной книжки В. Продувнова).

1868 – (ст. стиль) уже немолодой Шамиль, плененный вождь горцев Дагестана и Чечни, на состоянии здоровья которого калужский климат сказывался не лучшим образом, получил милостивое разрешение покинуть Калугу. Теперь его путь лежал в Киев (из записной книжки В. Продувнова).

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