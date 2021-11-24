В России вакцину от коронавируса для подростков зарегистрируют 24 ноября

В среду, 24 ноября, в России зарегистрируют вакцину от коронавируса «Спутник М». Она предназначена для детей в возрасте от 12 до 17 лет, рассказала на совещании в правительстве вице-премьер Татьяна Голикова.

Как отметила Голикова, детей будут прививать с согласия родителей либо с согласия самого подростка, если ему уже больше 15 лет.

Планируется, что «Спутник М» начнет поступать в больницы уже в декабре.

На этом же совещании президент России Владимир Путин предложил подумать о создании вакцины от COVID-19 для детей от двух лет.

Ранее в Калуге с коронавирусом госпитализировали двухмесячного ребенка.

На данный момент в нашей области прививку от ковида сделали почти 500 тысяч человек.

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