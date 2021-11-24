В городской управе Калуги 80% сотрудников привились от коронавируса, 15% недавно переболели, а 5% имеют медотводы. Об этом в среду, 24 ноября, сообщил городской голова Дмитрий ДЕНИСОВ.

- Вижу, что калужане активно обсуждают необходимость вакцинации разных категорий населения, - рассказал Денисов. - Хочу еще раз рассказать об опыте городской управы Калуги. Прививаться наши сотрудники начали с появлением в Калужской области первых доз «Спутника V». К середине ноября полностью привито более 80% сотрудников городской управы, около 15% недавно переболели. Все они имеют соответствующие куар-коды.

По словам главы администрации, несколько человек с медотводами перевели на удаленку.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!