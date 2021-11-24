В Калужской области 494 132 человека привились от коронавируса
В Калужской области во вторник, 23 ноября, прививку от коронавируса сделали 3663 человека. Общее количество вакцинированных достигло 494 132, сообщили в среду в правительстве региона.
В медицинских учреждениях осталось на данный момент 156 460 доз вакцин.
Всего в нашем регионе планируется привить 650 240 жителей. На данный момент план вакцинации выполнен на 76%.
По официальным данным на 24 ноября в нашем регионе от ковида умерло уже более 1000 человек.
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