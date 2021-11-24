В Калужской области количество умерших от коронавируса превысило 1000

В Калужской области за последние сутки семь человек скончались от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 1001, сообщили в среду, 24 ноября, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 208 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 57 925.

За последние сутки в нашем регионе 192 человека выздоровели от коронавируса. Всего с болезнью справились 54 446 калужан.

На лечении с ковидом остаются 2 478 человек.

Вакцинированы от коронавируса 494 132 калужанина.

По всей России выявлен за сутки 33 558 случаев коронавируса. За весь период - 9 434 393. Выписаны за сутки – 36 682, за весь период – 8 126 376. За последние сутки в стране от ковида умерли 1 240 человек, за все время – 267 819.

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