В Калуге умерла заслуженный учитель РСФСР Любовь Котельникова

В Калуге на 95 году жизни умерла заслуженный учитель РСФСР, труженица тыла, ветеран труда Любовь Борисовна КОТЕЛЬНИКОВА. Об этом сообщили 23 ноября в городской управе.

Она родилась в Калуге в 1927 году. Училась в школе №14.

Всю жизнь Котельникова проработала учителем биологии. Сначала в Кудринской средней школе в Мещовском районе, затем – в школах №12 и №13 Калуги.

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