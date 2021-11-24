Главная Новости Общество
COVID-19 Есть работа Колумнисты Афиша Юбилей Калуги Статьи Худеем к Новому году!

В семи районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 24.11.2021 09:33 0 848
В семи районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом

За последние сутки в Калужской области подтвердили семь смертей от коронавируса. Подробные данные 24 ноября опубликовало в соцсетях министерство здравоохранения региона.

Скончались пять жителей Калуги 72, 69, 65, 55 и 54 лет, 73-летний пациент из Думиничского района и 52-летний житель Малоярославецкого района. За весь период пандемии умерли 994 калужанина.

В нашем регионе в понедельник подтвердили 205 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 57 717.

Выздоровели 210 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 54 254 калужанина.

На лечении от ковида, по данным оперштаба, остаются 2469 человек.

В одном районе Калужской области за последние сутки выросло количество пациентов с коронавирусом, в семи - снизилось, в 18 - осталось прежним.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

  • Калуга – 796 (-4 к предыдущему дню),
  • Обнинск – 135 (-2),
  • Боровский район – 130 (-1),
  • Малоярославецкий район – 123 (-3),
  • Кировский район – 122 (0),
  • Козельский район – 102 (-1),
  • Жуковский район – 94 (0),
  • Дзержинский район – 89 (-1),
  • Людиновский район – 86 (+1),
  • Сухиничский район – 68 (-1),
  • Думиничский район – 66 (0),
  • Медынский район – 59 (0),
  • Тарусский район – 56 (0),
  • Бабынинский район – 53 (0),
  • Юхновский район – 50 (0),
  • Ферзиковский район - 49 (0),
  • Хвастовичский район – 47 (0),
  • Перемышльский район – 46 (0),
  • Спас-Деменский район – 45 (0),
  • Жиздринский район – 42 (0),
  • Мещовский район – 41 (0),
  • Мосальский район - 39 (0),
  • Куйбышевский район – 36 (0),
  • Барятинский район – 34 (0),
  • Ульяновский район – 32 (0),
  • Износковский район – 29 (0).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 23 ноября 2021 года.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 23 ноября 2021 года.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 24.11.2021 09:33 0 848
Тэги: коронавирус общество статистика здравоохранение
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
Новости
ОПРОС
Уважаемые читатели, а вы привились от коронавируса и когда? 
Всего проголосовало: 1208
Новости Обнинска
Новости партнеров
Услуги шиномонтажа
Новый модельный ряд Audi - кузов седан: характеристики, ключевые параметры
Преимущества электронной крышки биде

© 2007-2021 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Расценки на публикацию агитационных материалов на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Калужской области по одномандатному избирательному округу и на выборах в органы местного самоуправления, проводимых в единый день голосования 19 сентября 2021 года на сайте kp40.ru

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru