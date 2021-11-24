В семи районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом

За последние сутки в Калужской области подтвердили семь смертей от коронавируса. Подробные данные 24 ноября опубликовало в соцсетях министерство здравоохранения региона.

Скончались пять жителей Калуги 72, 69, 65, 55 и 54 лет, 73-летний пациент из Думиничского района и 52-летний житель Малоярославецкого района. За весь период пандемии умерли 994 калужанина.

В нашем регионе в понедельник подтвердили 205 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 57 717.

Выздоровели 210 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 54 254 калужанина.

На лечении от ковида, по данным оперштаба, остаются 2469 человек.

В одном районе Калужской области за последние сутки выросло количество пациентов с коронавирусом, в семи - снизилось, в 18 - осталось прежним.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 796 (-4 к предыдущему дню),

Обнинск – 135 (-2),

Боровский район – 130 (-1),

Малоярославецкий район – 123 (-3),

Кировский район – 122 (0),

Козельский район – 102 (-1),

Жуковский район – 94 (0),

Дзержинский район – 89 (-1),

Людиновский район – 86 (+1),

Сухиничский район – 68 (-1),

Думиничский район – 66 (0),

Медынский район – 59 (0),

Тарусский район – 56 (0),

Бабынинский район – 53 (0),

Юхновский район – 50 (0),

Ферзиковский район - 49 (0),

Хвастовичский район – 47 (0),

Перемышльский район – 46 (0),

Спас-Деменский район – 45 (0),

Жиздринский район – 42 (0),

Мещовский район – 41 (0),

Мосальский район - 39 (0),

Куйбышевский район – 36 (0),

Барятинский район – 34 (0),

Ульяновский район – 32 (0),

Износковский район – 29 (0).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 23 ноября 2021 года.

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