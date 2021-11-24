В семи районах Калужской области за сутки снизилось количество пациентов с коронавирусом
За последние сутки в Калужской области подтвердили семь смертей от коронавируса. Подробные данные 24 ноября опубликовало в соцсетях министерство здравоохранения региона.
Скончались пять жителей Калуги 72, 69, 65, 55 и 54 лет, 73-летний пациент из Думиничского района и 52-летний житель Малоярославецкого района. За весь период пандемии умерли 994 калужанина.
В нашем регионе в понедельник подтвердили 205 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 57 717.
Выздоровели 210 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 54 254 калужанина.
На лечении от ковида, по данным оперштаба, остаются 2469 человек.
В одном районе Калужской области за последние сутки выросло количество пациентов с коронавирусом, в семи - снизилось, в 18 - осталось прежним.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 796 (-4 к предыдущему дню),
- Обнинск – 135 (-2),
- Боровский район – 130 (-1),
- Малоярославецкий район – 123 (-3),
- Кировский район – 122 (0),
- Козельский район – 102 (-1),
- Жуковский район – 94 (0),
- Дзержинский район – 89 (-1),
- Людиновский район – 86 (+1),
- Сухиничский район – 68 (-1),
- Думиничский район – 66 (0),
- Медынский район – 59 (0),
- Тарусский район – 56 (0),
- Бабынинский район – 53 (0),
- Юхновский район – 50 (0),
- Ферзиковский район - 49 (0),
- Хвастовичский район – 47 (0),
- Перемышльский район – 46 (0),
- Спас-Деменский район – 45 (0),
- Жиздринский район – 42 (0),
- Мещовский район – 41 (0),
- Мосальский район - 39 (0),
- Куйбышевский район – 36 (0),
- Барятинский район – 34 (0),
- Ульяновский район – 32 (0),
- Износковский район – 29 (0).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 23 ноября 2021 года.
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