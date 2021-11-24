В Калуге срочно ищут доноров крови для 72-летней женщины с коронавирусом
В Калуге срочно ищут доноров крови для 72-летней Валентины ПОГОРЕЛОВОЙ. Женщина лечится от коронавируса в областной инфекционной больнице в Грабцево, сообщила ее дочь в сообществе «Я донор Калуга!».
Пенсионерке нужна кровь второй отрицательной группы.
– Помогите, пожалуйста, кто сможет! – пишет женщина.
Сдать кровь можно по будням на станции переливания на улице Горького, 71.
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