В Калуге срочно ищут доноров крови для 72-летней женщины с коронавирусом

В Калуге срочно ищут доноров крови для 72-летней Валентины ПОГОРЕЛОВОЙ. Женщина лечится от коронавируса в областной инфекционной больнице в Грабцево, сообщила ее дочь в сообществе «Я донор Калуга!».

Пенсионерке нужна кровь второй отрицательной группы.

– Помогите, пожалуйста, кто сможет! – пишет женщина.

Сдать кровь можно по будням на станции переливания на улице Горького, 71.

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