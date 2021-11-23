Главные новости в Калужской области 23 ноября: отмена полетов в Египет и сокращения в городской управе

Коротко рассказываем о главных калужских новостях во вторник, 23 ноября.

Из Калуги приостановлены полеты в Египет. Мы узнали причины.

В Калуге сократят одного заместителя городского головы и ликвидируют управление ЖКХ.

На днях установили первые праздничные конструкции к Новому году. Три главные елки поменялись местами.

Празднование Нового года в нашем городе начнется 25 декабря. Но только, если позволит ситуация с коронавирусом.

Трехлетний ремонт крыши на улице Болотникова обещают завершить к 5 декабря.

Новый светофор заработал на улице Фомушина.

В Калужской области 490 469 человек привились от коронавируса.

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