Главные новости в Калужской области 23 ноября: отмена полетов в Египет и сокращения в городской управе
Коротко рассказываем о главных калужских новостях во вторник, 23 ноября.
Из Калуги приостановлены полеты в Египет. Мы узнали причины.
В Калуге сократят одного заместителя городского головы и ликвидируют управление ЖКХ.
На днях установили первые праздничные конструкции к Новому году. Три главные елки поменялись местами.
Празднование Нового года в нашем городе начнется 25 декабря. Но только, если позволит ситуация с коронавирусом.
Трехлетний ремонт крыши на улице Болотникова обещают завершить к 5 декабря.
Новый светофор заработал на улице Фомушина.
В Калужской области 490 469 человек привились от коронавируса.
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