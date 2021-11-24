Настоящим открытием для Анны Алешниковой стали «загрузочные» дни

Участница Анна Алешникова

Неделя прошла... В связи с некоторыми семейными обстоятельствами, которые меня огорчили, мне было достаточно тяжело влиться в ритм. Меня окружили вниманием и заботой, это главное. За понимание огромнейшая благодарность центру красоты Ирины Рождественской «Slim&Beauty». Приезжаю в салон морально выжатой, выхожу в приподнятом настроении и максимально расслабленная физически. Лишние килограммы не выдерживают натиска в этом бою и сдаются. По совету нутрициолога Анны Николаевой учусь печь хлеб из зеленой гречки, узнаю все больше интересных рецептов. Помимо этого, впитала я новые знания о питании. Оказывается, кроме разгрузочных дней, есть еще и «загрузочные»! Для меня это действительно стало новостью.

Но живем мы, как сказал один уважаемый человек, не для того, чтобы есть, а едим, чтобы жить.

После тяжело перенесенного ковида, потери близких иначе начинаешь оценивать жизнь. Глаза распахиваются. Мы ещё поборемся!

Продолжаем работать...

Центр красоты «Slim&Beauty», Ирина Рождественская

Активно продолжаем трудиться над фигурой нашей участницы! Работаем над разными зонами - это и живот, и бока, и руки! Потеря веса без аппаратной косметологии неизбежно ведёт и обвисанию кожи и мышц, это мы можем избежать за счёт применения RF лифтинга и миостимуляции нового поколения! Плодотворно работаем над достижением результата!



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