В Калуге сократят одного заместителя городского головы и ликвидируют управление ЖКХ

В Калуге будет ликвидирована должность заместителя городского головы по социальным вопросам. Во вторник, 23 ноября, эту инициативу поддержали на заседании комитетов городской Думы.

Последний год заместителем городской головы по социальным вопросам была Ирина Агеева. На прошлой неделе она стала уполномоченным по правам ребенка в Калужской области.

Планируется, что в новой структуре городской управы управления социальной защиты, образования, ЗАГС, культуры, физической культуры и спорта, а также отдел по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и патронажу будет курировать первый заместитель городского головы. Сейчас это Александр Серяков. На данный момент он курирует управление по работе с населением и отдел по организации защиты населения.

Также к управлению городского хозяйства присоединится управление ЖКХ.

По информации городского головы Дмитрия ДЕНИСОВА, объединение управлений позволит сократить расходы на 10 миллионов рублей.

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