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Из Калуги приостановлены полеты в Египет

Николай Егоров , Фото: аэропорт Калуги.
Опубликовано: 23.11.2021 12:23 4 1995
Из Калуги приостановлены полеты в Египет

С 23 ноября из международного аэропорта Калуги приостановлены рейсы в Египет. Речь не идет о полном прекращении полетов.

- Мы скорректировали полетную программу. Калуга – важный для нас регион, поэтому мы предложим жителям туры в Египет. Уже 25 декабря мы полетим из Калуги в Хургаду, - прокомментировала ситуацию руководитель отдела по связям с общественностью Компании «TUI Россия» Ольга ИВАНОВА.

Ранее в телеграм-каналах писали о том, что на рейсы в Египет не набирается нужного количества пассажиров.

На самом деле, ситуация по отмене рейсов в Египет возникла в нескольких регионах России. Калуга присоединилась, скажем, к Саратову и Барнаулу, белорусским Бресту и Могилеву.

И вопрос не в нехватке желающих отдохнуть в Египте. Их-то количество зашкаливает. Скажем, в течение месяца, до 21 ноября, из Калуги каждую неделю вылетало по четыре чартера. А это, между прочим, более 800 туристов. При этом заполняемость рейсов была 80-100%.

Причина приостановки полетов в Египет проста. Отели и аэропорты этой страны оказались не готовы к наплыву туристов.

Эксперты прогнозировали дефицит мест в отелях Египта еще в октябре после запуска чартерных рейсов из России. Как тогда они сообщали, проблема могла возникнуть в связи с постепенным снятием ограничений на въезд для европейских туристов, которые устремились на египетские курорты.

Предсказания сбылись. И добрая часть Европы ломанулась в Египет. Да и наши южные друзья по туризму не ожидали, что Россия так быстро разрешит чартерные перелеты в Египет.

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Николай Егоров , Фото: аэропорт Калуги.
Опубликовано: 23.11.2021 12:23 4 1995
Тэги: общество туризм
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