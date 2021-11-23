В Калужской области 490 469 человек привились от коронавируса

В Калужской области в понедельник, 22 ноября, прививку от коронавируса сделали 3450 человек. Общее количество вакцинированных достигло 490 469, сообщили во вторник в правительстве региона.

В медицинских учреждениях осталось на данный момент 157 980 доз вакцин.

Всего в нашем регионе планируется привить 650 240 жителей. На данный момент план вакцинации выполнен на 75,4%.

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