В Калужской области за сутки еще семь человек умерли от коронавируса

В Калужской области за последние сутки семь человек скончались от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 994, сообщили во вторник, 23 ноября, в федеральном оперативном штабе.

Выявлены 205 новых случаев заражения ковидом. Общее количество заболевших выросло до 57 717.

За последние сутки в нашем регионе 210 человек выздоровели от коронавируса. Всего с болезнью справились 54 254 калужанина.

На лечении с ковидом остаются 2 469 человек.

По всей России выявлен за сутки 33 996 случаев коронавируса. За весь период - 9 400 835. Выписан за сутки – 36 051, за весь период – 8 089 694. За последние сутки в стране от ковида умерли 1 243 человека, за все время – 266 579.

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